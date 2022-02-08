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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الاخيرة تعرف على اسعار بيجو 508 موديل 2022 .. صور

بعد الزيادة الاخيرة
بعد الزيادة الاخيرة تعرف على اسعار بيجو 508 موديل 2022

شهدت النسخة بيجو 508 موديل 2022 بعض التغييرات بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الطرازات المطروحة من فئة السيدان الرياضية، والتي تحمل حزمة من التقنيات المتنوعة بحسب الفئات المقدمة.

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بعد الزيادة الاخيرة تعرف على اسعار بيجو 508 موديل 2022 

الأداء الفني لمحرك السيارة بيجو 508 موديل 2022

 

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات.

بعد الزيادة الاخيرة تعرف على اسعار بيجو 508 موديل 2022 

ومن خلال هذه التقنيات تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية يبدأ قياسها من 17 حتى 18 بوصة، حيث ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.79 متر.

بعد الزيادة الاخيرة تعرف على اسعار بيجو 508 موديل 2022 

بينما تأتي السيارة بتصميم خارجي مميز يضم مصابيح عدوانية المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع منظومة عادم مزدوجة، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة لنظام صوتي وترفيهي، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، مع مكيف هواء، ولمسات اخرى بحسب الفئة المقدمة، إلى جانب انظمة الحماية.

بعد الزيادة الاخيرة تعرف على اسعار بيجو 508 موديل 2022 

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 499.990 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 558,990 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 614.990 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك GT RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 620.990 جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك GT MAX بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 699.990 جنيه.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 704.990 جنيه.

بيجو تفجير جدة موديل 2022 بيجو 508 موديل 2022 السيارة بيجو 508 موديل 2022

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