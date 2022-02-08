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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات ام جي RX5 موديل 2022 .. صور

أسعار ومواصفات ام
أسعار ومواصفات ام جي RX5 موديل 2022

تقدم شركة ام جي باقة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة RX5 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تنطلق عبر 3 فئات وهم CLASSIC و COMFORT، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات LUXURY.

 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

مواصفات السيارة ام جي RX5 موديل 2022

 

جاءت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4545 مم للطول، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1719 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لتر، بينما تقدم السيارة باضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، وسقف بانوراما للفئة عالية التجهيز مع زر تفعيل وايقاف المحرك وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

كما تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وفرامل يد كهربائية.

 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

وحصلت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على محرك بقوة 169 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

أما عن أداء التسارع فتستطيع ام جي RX5 موديل 2022 أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 342 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORT ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 366.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك LUXURY ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 396.990 جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022 ام جي RX5 موديل 2022 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

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أسعار ومواصفات ام جي RX5 موديل 2022 .. صور

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