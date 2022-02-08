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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة المزارعين| ولادة ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه.. شاهد

صدم المزارعين.. ولادة
صدم المزارعين.. ولادة ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه

في حالة فريدة من نوعها ولد ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه مما ترك المزارعين في صدمة من أمرهم.

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وقال أحمد كارتال، 40 عامًا، وهو مزارع ماشية إنه كان يربي الحيوانات لمدة 25 عامًا في قرية جوكموسا في مقاطعة كيليس بتركيا ولم ير قط أي شيء على مدى حياته مثل الماعز ذي العين الواحدة.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أوضح كارتال أنه ذهب لتفقد ماشيته ولاحظ ولادة طفل عنزة، وعند فحصه الحيوان المولود حديثًا عن قرب رأى مزارع الماشية أن عيون الماشية موجودة بإحكام في وسط جبهتها مثل عملاق ووحش المخيف من الأساطير اليونانية.

الماعز

وأشار «كارتال»: «ارتجفت عندما رأيت الماعز ذي الحالة النادرة في الحظيرة لأول مرة إثر ذهابي لتفقد أوضاع ماشيتي لم يصدر صوت، لكن عندما التقطت الصورة  كان يراقبني».

واختتم المزارع: «إنها المرة الأولى التي واجهت فيها شيئًا كهذا، فلم أر أو أسمع شيئًا من هذا القبيل، والأشخاص الذين يرون الماعز يتفاجئون أيضاً، ولا أستطيع التعامل مع الأمر وأريد من السلطات أن تأخذها وتبقيها على قيد الحياة».

الماعز
عيون سايكلوبس حالة فريدة مقاطعة كيليس تركيا مزارع ماشية واحدة منتصف رأسه الحظيرة

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