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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. منة فضالي في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت منه فضالي في الصورة باطلالة صيفية كاجوال ، وتسريحة شعر بسيطة .


يذكر أن شاركت الفنانة منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

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