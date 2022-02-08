مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن موعد دورته الثانية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي موعد انعقاد دورته الثانية، والتي ستقام في جدة البلد الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.

المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة.

كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

ومنح المهرجان السعودي أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع المختارة في جوائز سوق البحر الأحمر، بتمويل من صندوق البحر الأحمر، ورعاة المهرجان.

وكانت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أقيمت في جدة البلد بالسعودية من 6 وحتى 15 من شهر ديسمبر 2021.