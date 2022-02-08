طب حلوان: برنامج "مناظير الفراغ الثالث" يمثل أملا لكل مرضى الأمراض النادرة

انطلق برنامج “مناظير الفراغ الثالث” بمستشفيات جامعة حلوان وهي التقنيات الأحدث في العالم لعلاج مرضى الأورام السطحية والأمراض النادرة كالاكاليزيا وجيوب البلعوم بالمنظار بدون جراحة .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب.

وصرح الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب جامعة حلوان ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن برنامج “مناظير الفراغ الثالث” وما بها من التقنيات تمثل أملا لكل مرضي الأورام السطحية والعديد من الأمراض النادرة ولا تطبق في مصر إلا في عدد قليل من المراكز الجامعية.

وأكد أنه ستطبق في جامعة حلوان حيث أجرى فريق المناظير التداخليه في جامعة حلوان اكتر من ١٠٠ عمليه ناجحه مماثلة.

وقام بعمل الحالات الدكتور احمد مدكور مدير وحدة المناظير ومنسق برنامج مناظير الفراغ الثالث، الدكتور عمرو الفولي عضو هيئة التدريس بالقسم وعضو فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان.

جدير بالذكر انه قد اطلقت كلية الطب جامعة حلوان مشروع المسح الصحى على أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال قبل سن المدرسة وذلك خلال أجازة نصف العام الدراسي داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان ، وهو مشروع ممول من صندوق البحث العلمي بجامعة حلوان، يستهدف اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والانيميا عند ألاطفال من أبناء العاملين بالجامعة من عمر 2 الى 6 سنوات، لضمان صحة أفضل لأطفالنا في هذه المرحلة العمرية الهامة، حيث يوفر المشروع الكشف الطبي وعمل تحليل صورة دم وعمل توعية للتغذية الصحية للأطفال.



وتقدم الكلية المشروع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب جامعة حلوان، د/حنان مينا فؤاد مدرس طب الأطفال كلية الطب جامعة حلوان ومدير المشروع.