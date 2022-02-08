عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. توقعات الجماهير لنتيجة مباراة الأهلي وبالميراس.. شاهد

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة للغاية في السادسة والنصف مساء اليوم، "الثلاثاء"، بتوقيت القاهرة، حينما يلتقي بالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالإمارات.

ورصدت عدسة صدي البلد توقعات جماهير كرة القدم لنتيجة مباراة الاهلي و بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للاندية

وتوقع علي حسين  فوز النادي الأهلي بنتيجة 2/1 علي بالميراس البرازيلي وسيحرزهما مجدي أفشة .

وتوقع حسام علي فوز النادي الأهلي 3/0 علي بالميراس البرزيلي ، ويسجل الأهداف أفشة ومحمد الشريف .

وأكد مجدي ناجي أن  الأهلي سيفوزعلى بالميراس البرازيلي 

وأضاف أحمد أشرف ان النادي الأهلي دائما ثابت وجوده، مضيفًا أنه دائما البطل في السنوات الأخيرة.

وتمني حسن محمد فوز النادي الأهلي لأنه فريق عظيم و يستحق الكأس .

واختتم أدهم أحمد أن النادي الاهلي سيفوز علي بالميراس  ١/٣.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة الرياضة السعودية المشفرة بالإضافة إلى قناة أبو ظبي .


وفاز الأهلي على نظيره مونتيري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاوز النادي الأهلي أزمة الغيابات الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، بالتغلب على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أول أمس الأحد، نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات والتى ستقام اليوم على استاد آل نهيان بنادى الوحدة.

النادي الأهلي الامارات كرة القدم كأس العالم للاندية بطولة كاس العالم للاندية بالميراس البرازيلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: السلام لابد له من قوة فالضعيف لا يملكه ولا يصنعه

لزيادة الصادرات الزراعية.. "القصير" يطلع وفد سعودي على المنظومة المصرية لتكويد المزارع

رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية

شاب يعود للحياة مرة أخرى بعد إصدار تصريح دفنه

خامنئي: ترامب وبايدن تكاتفا لتدمير ما تبقى من سمعة الولايات المتحدة

الاستخبارات الروسية: أمريكا تنهب 3 ملايين برميل بترول من سوريا شهريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

عاجل.. بسبب النادي الأهلي| إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل .. التفاصيل الكاملة

ظهور قرش بالقرب من الشاطئ يثير الرعب في هذه الدولة.. شاهد

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

تفاصيل ومحاولات البث على التلفزيون المصري.. هل ينقل ماسبيرو مباراة الأهلي وبالميراس ؟

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ