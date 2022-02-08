كأس العالم للأندية.. توقعات الجماهير لنتيجة مباراة الأهلي وبالميراس.. شاهد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة للغاية في السادسة والنصف مساء اليوم، "الثلاثاء"، بتوقيت القاهرة، حينما يلتقي بالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالإمارات.

ورصدت عدسة صدي البلد توقعات جماهير كرة القدم لنتيجة مباراة الاهلي و بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للاندية

وتوقع علي حسين فوز النادي الأهلي بنتيجة 2/1 علي بالميراس البرازيلي وسيحرزهما مجدي أفشة .

وتوقع حسام علي فوز النادي الأهلي 3/0 علي بالميراس البرزيلي ، ويسجل الأهداف أفشة ومحمد الشريف .

وأكد مجدي ناجي أن الأهلي سيفوزعلى بالميراس البرازيلي

وأضاف أحمد أشرف ان النادي الأهلي دائما ثابت وجوده، مضيفًا أنه دائما البطل في السنوات الأخيرة.

وتمني حسن محمد فوز النادي الأهلي لأنه فريق عظيم و يستحق الكأس .

واختتم أدهم أحمد أن النادي الاهلي سيفوز علي بالميراس ١/٣.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة الرياضة السعودية المشفرة بالإضافة إلى قناة أبو ظبي .



وفاز الأهلي على نظيره مونتيري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاوز النادي الأهلي أزمة الغيابات الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، بالتغلب على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أول أمس الأحد، نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات والتى ستقام اليوم على استاد آل نهيان بنادى الوحدة.