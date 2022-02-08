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أخبار البلد

لزيادة الصادرات الزراعية.. "القصير" يطلع وفد سعودي على المنظومة المصرية لتكويد المزارع

وزير الزراعة مع وفد
وزير الزراعة مع وفد سعودي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، وفدا من وزارة البيئة والمياة والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء سبل دعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

يأتي هذا اللقاء نتيجة المباحثات التي أجراها القصير في الرياض مع نظيره السعودي الاسبوع الماضي وتوجيه الدعوة لوفد فني سعودى لزيارة مصر والإطلاع على المنظومة التصديرية الحديثة ومنظومة تكويد المزارع والكيانات التصديرية التى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى من أجل إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة.

وقال القصير إن الوفد السعودي اطلع على الاجراءات والتطور الذي تشهده مصر حاليا في مجال سلامة الغذاء والحجر الزراعي وإجراءات الرقابة والتتبع وكذلك الصحة النباتية.

وأوضح “القصير” أنه تم تقديم شرح تفصيلى للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصرى وكذلك عرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لجميع دول الإتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم التى تتميز بأحدث الأنظمة الرقابية فى مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلاند والصين وأمريكا وكندا... الخ

كما استعرض وزير الزراعة أمام الوفد السعودى جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة وسلامة الغذاء، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الدولية على الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

من ناحيته أكد رئيس الوفد السعودي أنه اطلع على التطور الذي شهدته مصر في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي واضاف أن هناك تطورا كبيراط في جودة المنتجات المصرية في السوق السعودي .

‏وأعرب الوفد عن تطلعه لزيادة التعاون بين مصر والسعودية في مجال الصادرات الزراعية بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

كان أعضاء الوفد السعودى قد التقوا رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية الذي شرح لهم الاجراءات التي تتخذها الهيئة لفحص جميع المنتجات الزراعية المصرية سواء للسوق المحلي أو التصدير.

كما قام الوفد بعدة زيارات ميدانية على مدار يومين متتاليين لعدد من المزارع والمحطات التصديرية المعتمدة من الحجر الزراعى المصرى والمتخصصة فى تصدير الخضروات والفواكه الطازجة وذلك للإطلاع على منظومة التكويد وخطوات تطبيق هذة المنظومة على أرض الواقع وقام الوفد أيضا بزيارة المعامل المرجعية لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية والمعتمدة دوليا.

‏حضر اللقاء د حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس المصري للحاصلات الزراعية

سعودي الزراعة المملكة العربية السعودية السعودية الصادرات الزراعية دعم التبادل التجاري

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لزيادة الصادرات الزراعية.. "القصير" يطلع وفد سعودي على المنظومة المصرية لتكويد المزارع

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