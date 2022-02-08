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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طبيبة ونجمة دراما تلفزيونية.. هكذا تفوقت سهر الصايغ دراسيا وفنيا

صدى البلد

تعد سهر الصايغ من أنجح الفنانات الذين تألقن في الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة ورغم أن كثير من الفنانين يتفرغون تمامًا للتمثيل ليطقنون عملهم إلا أنها تفوقت على نفسها من خلال عملها كطبيبة أسنان إلى جانب مهنة التمثيل لفترة.

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ولكن الكثير يفاجئ بأن سهر قد تخرجت من كلية طب الأسنان من جامعة القاهرة دفعة 2013، لكن حبها للتمثيل منذ صغرها دفعها لتترك الطب وتتفرغ للفن، فقد بدأت سهر الصايغ التمثيل بسن صغيرة وكان أبرز أدوارها بالطفولة مسلسل أم كلثوم في عام 1999، حيث جسدت فيه شخصية الفنانة أم كلثوم في الصغر.

 

ولكن سهر قد تفوقت أيضا في دراستها لتحصل على مجموع 99% بالثانوية العامة،  ولكن عادت من بعدها لتستكمل مشوارها الفني حيث شاركت بالعديد من الأدوار ذات المساحة الصغيرة، إلى أن جاءت شهرتها من خلال الدور الذي جسدته مع محمد رمضان في مسلسل ابن حلال.


ومدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ هو مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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