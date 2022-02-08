إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك مع دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص في تصادم توك توك مع دراجة نارية بالإسماعيلية، تم نقلهم إلي المجمع الطبي لاسعافهم وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد أنه بالمتابعة مع غرف العمليات ابلغت عمليات مرفق الإسعاف عن وقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة نارية بجوار سور المطار طريق ابو خروع م.م.ابو صوير.

أسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام وجميعهم من مدينة أبو صوير وهم أيهاب السيد محمد، ٣٨ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي ٥ سم بالرأس وجرح متهتك بالحاجب الايسر، احمد محمد ابو الطاهر، ٢٢ سنة، مصاب بغيبوبة تامة ( غير مستجيب) ونزيف من الفم والأنف وجرح قطعي ١٥ سم بالذقن، عبدالله ناصر محمد، ٢١ سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح قطعي ٧ سم بالجبهة وسحجات وكدمات بالجسم، احمد السيد مسلم، ٢٩ سنة، مصاب بجرح قطعي ١٠ سم بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية.

