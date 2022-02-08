أكلات المغرب .. طريقة عمل المقطع

يعد المقطع من أشهى أنواع أكلات المغرب حيث يتميز بمذاق مميز وغير تقليدي .. فما هى أكلة المقطع المغربية؟ وكيف يمكن إعدادها فى المنزل بمذاق شهي؟

نقدم لكم طريقة عمل المقطع بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المقطع

كوب دقيق

كوب ماء

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة زيت

الصوص

ربع كيلو لحم مقطع صغير

زيت

حبة بصل مفرومة

حبة طماطم مفرومة

صلصة طماطم

ثوم مفروم

نعناع

نصف كوب حمص مسلوق

نصف كوب عدس بني

فلفل حار مفروم

ملعقة صغيرة حلبة

ملعقة صغيرة فلفل أحمر

بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملح – فلفل أسود

طريقة عمل المقطع

* في العجانة الكهربائة ضعي الماء والزيت والدقيق والملح واعجنيهم حتى تتكون عجينة متماسكة وغطيه حتى يرتاح

*في طاسة بها القليل من الزيت حمري اللحم مع البصل المفروم والطماطم المفرومة والصلصة والبهارات ونقلب قليلا على النار

* اضيفي العدس والفول والحمص وقلبي جيدا ثم اضيفي الثوم المفروم والفلفل الحار المفروم ثم لتر ماء وغطيها واتركيها حتى تنضج مدة نصف ساعة في هذه الأثناء ارجعي إلى العجين

* شكلي العجينة وكأنها رغيف ثم قطعيها باستخدام السكينة إلى شرائح رفيعها وتبليها بالدقيق واضيفي الشرائح إلى الحلة اتركيها لتغلي ثم ارفعيها وقدمي المقطع ساخنا وبالهنا والشفا