بـ 42 صوتاً.. مرشحة مصرية تفوز بمنصب نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا

بدعم وجهود وزارة الخارجية

نجحت جهود وزارة الخارجية في تأمين حصول الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة - بنات - بجامعة الأزهر، على منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، أخذاً في الاعتبار إمكانياتها العلمية والأكاديمية وخبرتها الكبيرة في موضوعات التعليم العالي بالقارة الإفريقية، فضلاً عن كونها المنسق الإقليمي لمقر دول شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، والذي تستضيفه مصر.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لدعم المرشحين المصريين في كافة المحافل الدولية والإفريقية.

وقام قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أديس أبابا وكافة سفاراتنا في إفريقيا، بالتحرك لتأمين التأييد اللازم من قبل مختلف الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي للمرشحة المصرية للحصول على المنصب، ما أمن حصولها على 42 صوتًا من أصل 51 صوتاً خلال الانتخابات التي تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال الشهر الجاري.

وتعد جامعة عموم إفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير البرامج للدراسات العليا ولمراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في مختلف أنحاء إفريقيا.

كما تهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، مما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين في العديد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل إفريقيا.