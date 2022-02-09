عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيج رامي يكشف عن جلسة تصوير حفل زفافه .. صور

بيج رامي وزوجته
بيج رامي وزوجته

كشف بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"مستر أولمبيا عن جلسة تصوير حفل زفافه الثاني الذي اقيم في نوفمبر الماضي.


ونشرت شركة التصوير الخاصة بحفل الزفاف الجلسة عقب تردد أنباء عن اقتراب بيج رامي لنجله الأول من زوجته الثانية مي.


وكان بيج رامي تزوج للمرة الثانية في شهر نوفمبر الماضي، وسافر لقضاء شهر العسل في دبي، ولاحقته بعض الانتقادات ورد عليها بطل مستر أولمبيا، عبر فيديو نشره على حسابه بموقع إنستجرام.


وقال بيج رامى، في الفيديو: "نصيحة صغيرة.. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد.. ربنا ماخلقناش نحاسب بعض على أي حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا في الآخر إن كان فيه غلط أو مافيش".


وتابع: "الكلام مش موجه لأى موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والآخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعة طيبة".


 

FB_IMG_1644376101322
FB_IMG_1644376101322
FB_IMG_1644376098103
FB_IMG_1644376098103
FB_IMG_1644376096004
FB_IMG_1644376096004
FB_IMG_1644376094051
FB_IMG_1644376094051
FB_IMG_1644376091601
FB_IMG_1644376091601
FB_IMG_1644376089119
FB_IMG_1644376089119
FB_IMG_1644376086417
FB_IMG_1644376086417
FB_IMG_1644376084349
FB_IMG_1644376084349
FB_IMG_1644376082211
FB_IMG_1644376082211
FB_IMG_1644376079748
FB_IMG_1644376079748
FB_IMG_1644376077478
FB_IMG_1644376077478
FB_IMG_1644376075329
FB_IMG_1644376075329
FB_IMG_1644376073058
FB_IMG_1644376073058
FB_IMG_1644376070827
FB_IMG_1644376070827
FB_IMG_1644376068795
FB_IMG_1644376068795
FB_IMG_1644376066662
FB_IMG_1644376066662
FB_IMG_1644376064761
FB_IMG_1644376064761
FB_IMG_1644376062860
FB_IMG_1644376062860
FB_IMG_1644376060740
FB_IMG_1644376060740
FB_IMG_1644376058622
FB_IMG_1644376058622
FB_IMG_1644376056474
FB_IMG_1644376056474
FB_IMG_1644376054326
FB_IMG_1644376054326
FB_IMG_1644376052072
FB_IMG_1644376052072
FB_IMG_1644376049404
FB_IMG_1644376049404
FB_IMG_1644376047018
FB_IMG_1644376047018
FB_IMG_1644376044389
FB_IMG_1644376044389
FB_IMG_1644376041421
FB_IMG_1644376041421
FB_IMG_1644376038363
FB_IMG_1644376038363
IMG-20220209-WA0022
IMG-20220209-WA0022
IMG-20220209-WA0023
IMG-20220209-WA0023
IMG-20220209-WA0021
IMG-20220209-WA0021
IMG-20220209-WA0019
IMG-20220209-WA0019
IMG-20220209-WA0020
IMG-20220209-WA0020
IMG-20220209-WA0018
IMG-20220209-WA0018
IMG-20220209-WA0015
IMG-20220209-WA0015
IMG-20220209-WA0016
IMG-20220209-WA0016
IMG-20220209-WA0017
IMG-20220209-WA0017
IMG-20220209-WA0014
IMG-20220209-WA0014
IMG-20220209-WA0012
IMG-20220209-WA0012
IMG-20220209-WA0013
IMG-20220209-WA0013

 

بيج رامي احدث جلسة تصوير حفل زفافه كمال الأجسام زوجته الثانية بطل مستر أولمبيا رامي السبيعي

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الأربعاء 9–2–2022 والقنوات الناقلة

دعاء لعلاج العقم وحدوث الحمل بسرعة بمثابة المعجزة

بعد آخر زيادة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-2-2022

سوبر ماركت على سطح القمر.. ما القصة؟

بعد ما أهدته «سيدنا القماص».. القصة الكاملة لانفصال وعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارة من مانيوال إلى أوتوماتيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ