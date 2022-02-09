بيج رامي يكشف عن جلسة تصوير حفل زفافه .. صور

كشف بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"مستر أولمبيا عن جلسة تصوير حفل زفافه الثاني الذي اقيم في نوفمبر الماضي.



ونشرت شركة التصوير الخاصة بحفل الزفاف الجلسة عقب تردد أنباء عن اقتراب بيج رامي لنجله الأول من زوجته الثانية مي.



وكان بيج رامي تزوج للمرة الثانية في شهر نوفمبر الماضي، وسافر لقضاء شهر العسل في دبي، ولاحقته بعض الانتقادات ورد عليها بطل مستر أولمبيا، عبر فيديو نشره على حسابه بموقع إنستجرام.



وقال بيج رامى، في الفيديو: "نصيحة صغيرة.. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد.. ربنا ماخلقناش نحاسب بعض على أي حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا في الآخر إن كان فيه غلط أو مافيش".



وتابع: "الكلام مش موجه لأى موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والآخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعة طيبة".



