نجوم الغناء ينعون والدة الفنان عمرو مصطفى



نعت الفنانة شذي والدة صديقها الملحن عمرو مصطفى التى رحلت عن عالما منذ ساعات قليلة.



وكتبت شذي عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" : "‏‏‏البقاء والدوام لله والده اخويا و صديقي عمرو مصطفى في ذمه الله"



وقدم الملحن محمد رحيم العزاء لصديقه عمرو مصطفى وكتب عبر حسابه علي "فيسبوك"‏‏لاحول ولا قوة الا بالله توفت والده صديقنا الفنان والملحن/عمرو مصطفى نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان الفاتحه"



ومن جانبه عبر الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين عن حزنه لرحيل والده عمرو مصطفى وكتب عبر حسابه علي "فيسبوك" : "البقاء والدوام لله وفاة والدة صديق عمري عمرو مصطفى انا لله وانا اليه راجعون 🙏"



يذكر أن الملحن عمرو مصطفى يتعاون مع المطربة نوال الزغبي من خلال أغنية جديدة بعنوان «لسه باجي على بالو»، والتي من المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث كان أحدث ظهور للملحن عمرو مصطفي أثناء تواجده مع نوال الزعبي في الاستديو الخاص به.

