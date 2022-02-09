أخبار الفن|عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وذكرى رحيل برنس السينما عادل أدهم

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

علم صدى البلد من مصادر خاصة عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى لزوجها المطرب حسام حبيب بعد شهرين من انفصالهما.

ويأتى ذلك بعدما نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة حسام حبيب خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابها بموقع تويتر.

وأثار النعى تكهنات متابعى شيرين عبد الوهاب حول اقتراب عودتها مرة أخرى لحسام حبيب.

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما أثار خبر انفصالهما وتأكيده صدمة كبرى بين جمهورهما .

وهو الأمر الذى فاجأ متابعى الثنائى ممن كانوا يعتبرونهما اثنين من أبرز ثنائيات الوسط الفني ممن يجمعهما تفاهم كبير ومساندة من الطرفين مثلما كانت تعكس علاقتهما وتصريحاتهما طوال سنوات الزواج .

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لانفصال وعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب..

شيرين عبد الوهاب تعلن انفصالها عن حسام حبيب

نشرت نضال الاحمدية خبر انفصال شيرين وحسام حبيب، ولم تعلق شيرين على الامر، ومن ثم خرجت عن صمتها من خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية، حيث قالت : “مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي”.

واستطردت: "الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".

وتحدثت شيرين عبد الوهاب، عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها من المطرب حسام حبيب قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عادل أدهم، أو كما عرف بلقب "برنس السينما المصرية"، حيث رحل فى ذات اليوم عام 1996، وبرع عادل أدهم فى تجسيد شخصية الشرير بأكثر من صورة، منها الظريف والشرير الجاحد، والشرير البرنس .

ونستعرض فى السطور التالية أصعب دور فى حياة شرير الشاشة المصرية ..

يعد فيلم "المجهول" هو المحطة الأصعب في مشوار عادل أدهم لأنه ظهر طوال أحداثه صامتًا، واعتمد في تجسيده لشخصية "الشرير الأخرس" على انفعالاته النفسية والجسدية، وعرض في 7 مايو 1984.

وهو مستوحى عن مسرحية سوء تفاهم للفيلسوف الفرنسي ألبير كامي ومن إخراج أشرف فهمي وبطولة بطولة نجلاء فتحي، عزت العلايلي، سناء جميل، عادل أدهم، سمية الألفي.

نعت الفنانة شمس البارودى شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” .

وكتبت شمس البارودي :" رحمة الله عليك ياتقي يانقي ياذاكر الله كثيرة ياعابد الله حبا وطاعه ياواحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك "