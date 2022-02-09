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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ روب ستان.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام |شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

 

وظهرت لاميتا فرنجية؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية روب “ستان” باللون الابيض منقوش بالاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة والجريئة التى ظهرت بها .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التي تظهر بها وقالت لاميتا فرنجية تعليقا على الصور: "هدية الفالنتين مبكرة، لموعد ليلي".

 
وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.


وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

 

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روب ستان الفنانة لاميتا فرنجية تثير الجدل اطلاله جريئه عارضة الأزياء اللبنانية

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