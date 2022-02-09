بفستان أحمر مكشوف.. أحدث ظهور لـ سلاف فواخرجي عبر انستجرام |شاهد

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة باطلالة جذابة مرتدية فستانا أنيقا ذا أكمام طويلة باللون الاحمر، مكشوف الصدر وبفتحة من الساق، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

ونجحت الفنانة سلاف فواخرجي فى الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip، من خلال مسلسلها “ عنبر 6 ”، والذى يُعرض حاليًا.



"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم.



