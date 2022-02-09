من الشرفة.. رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة رحاب الجمل، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت رحاب الجمل من داخل الشرفة بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بلوفر صوف باللون الاسود، وبنطال مقلم مميز، نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضه علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.



وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.

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