تفاصيل موجة جفاف مرعبة تكتسح القرن الإفريقي .. ووفاة ربع مليون شخص|فيديو

منذ عقود



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل موجة جفاف مرعبة تكتسح القرن الإفريقي منذ عقود .

وقد صرح برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة مؤخرا في بيان أن حوالي 13 مليون شخص في القرن الإفريقي "يعانون من الجوع" خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف البيان إن دول مثل كينيا والصومال وإثيوبيا تواجه الجوع، خلال أسوأ موجة جفاف يعاني منها القرن الإفريقي منذ 1981، وأكد موقع "ريليف ويب" أن معدلات سوء التغذية مرتفعة في المنطقة.

أدى الجفاف وشح الأمطار لثلاثة مواسم متتالية إلى تلف المحاصيل الزراعية وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية "بشكل غير عادي"، ما أجبر الأسر الريفية التي تعتمد على الرعي والزراعة على هجر منازلها.

وقال مايكل دانفورد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا إن المياه والمراعي شحيحة وتابع أن "الوضع يتطلب تحركا إنسانيا فوريا" لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011 ، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

كما طالب البرنامج بتخصيص 327 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الطارئة المقبلة ودعم المجتمعات الرعوية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية المتكررة.