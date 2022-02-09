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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يبحث التعاون الثنائي مع وزير الخارجية الهولندي

وزير الخارجية يتلقى
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اتصال الوزير الهولندي يأتي في سياق التواصُل مع الجانب المصري، خاصةً مع بدء تولي الوزير الهولندي مهامه في يناير الماضي. 

وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما.

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