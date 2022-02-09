برلماني: هناك ثقة للمستهلك الأجنبى في الصادرات المصرية

ثمن النائب، محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تفاصيل استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد من وزارة البيئة والمياة والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن اللقاء يأتى لدعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية ، و تفعيل حركة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

وأكد “ شعلان ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن منظومة تكويد المزارع لها الأثر الايجابي الأكبر على إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة، علاوة على مساهمتها فى تطوير المعامل للتأكد من أمان المنتج .

وأوضح عضو زراعة النواب، أن هناك جهود من الدولة نحو دعم التصنيع ومصدرى الحاصلات الزراعية، وهناك إطلاع على المنظومة التصديرية الحديثة لتوفير منتج مطابق للمواصفات العالمية، مؤكدا أن هناك ثقة للمستهلك الاجنبى والمحلى بالصادرات المصرية، لاسيما فى ظل المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها القيادة السياسية .

و استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الثلاثاء ، وفدا من وزارة البيئة والمياة والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء سبل دعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

وأوضح “القصير” أنه تم تقديم شرح تفصيلى للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصرى وكذلك عرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لجميع دول الإتحاد الأوروبي .