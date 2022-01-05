ارتفاع الصادرات الزراعية.. الحجر الزراعي: الجودة والرقابة السبب.. وفتحنا 55 سوقاً خلال الـ 4 سنوات الماضية.. والفلاحين: الفضل الأول للمزارع

رئيس الحجر الزراعي: فتح 55 سوقاً جديدة خارج مصر خلال الـ4 سنوات الماضية

لأول مرة في التاريخ تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن

الفلاحين: الفضل الأول في زيادة الصادرات الزراعية المصرية يرجع إلى المزارع المصري

لأول مرة في التاريخ تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن ، حتى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، في تصريحات له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة ، إن زيادة الصادرات الزراعية تعود إلى عدد من الأسباب الرئيسية أهمها، جودة الإنتاجية، ورقابة الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية المصرية من أجل التأكد من جودة المنتجات الزراعية المصدرة للخارج.

وأضاف العطار، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه خلال الـ أربع سنوات سابقة، قمنا بفتح 55 سوقا جديدة خارج مصر، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ساهمت في زيادة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة.

وتابع رئيس الحجر الزراعي المصري، أن الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والعنب والثوم والبنجر والرمان والفلفل والجوافة، تعد من أهم المنتجات المصرية الزراعية المصدرة للخارج، والتي يزداد الطلب عليها.

وأشار العطار إلى أن الحجر الزراعي يقوم بجميع الإجراءات والاستعدادات من أجل زيادة الصادرات الزراعية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أننا نعمل على فتح أسواق جديدة في أمريكا وفيتنام وتايلاند والفلبين.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و 805 آلاف 893 طناً ، بالإضافة إلي تصدير 650 ألفا 340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألفا و141 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و 450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 ألفا و598 طنا.

وتابع: "احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 ألفا و629 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 ألفاً و 132 طناً، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفاً و 538 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألفا و 565 طنا".

وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 ألفا و 193 طناً، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 ألفا و 887 طناً، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و 474 طناً، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طناً.

فيما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.6 مليون طن عام 2021 رغم استمرار توابع أزمة كورونا كان متوقعا، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية زادت عن عام 2020 بما يقارب نصف مليون طن بعد زيادة الصادرات الزراعية المصرية من بنجر العلف بأكثر من 650 ألف طن.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات له، أن الفضل الأول في زيادة الصادرات الزراعية المصرية يرجع إلى الفلاح المصري الأصيل ذي الخبرة الزراعية الكبيرة، والذي ينتج أجود المنتجات الزراعية بإنتاجية تفوق مثيلاتها في معظم دول العالم، بالإضافة إلى نجاح منظومة الحجر الزراعي المصري وتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية المصرية لتطابق أحدث المواصفات العالمية وقدرة الدولة على زيادة فتح أسواق خارجية جديدة تستوعب الزيادة الكبيرة في المنتجات الزراعية المصرية.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أنه رغم ضعف الإرشاد الزراعي وبعد وزارة الزراعة بقيادتها الحالية عن الفلاحين وعدم وجود دورة زراعية منضبطة ومحددة، إلا أن الكوارث التي حلت على معظم دول العالم سواء كوارث مناخية أو انتشار الأمراض الوبائية والتي أدت إلى قلة الإنتاج العالمي من المنتجات الزراعية، وارتباك حركة التصدير والاستيراد بين دول العالم، أدى إلى تهافت الدول على المنتجات الزراعية المصرية ذات السمعة العالمية الطيبة.

وتابع: “ما زلنا نحتاج إلى فتح أسواق جديدة تستوعب الزيادة الكبيرة في إنتاج الخضراوات والفاكهة المصرية بعد التوسع الملحوظ في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة وزيادة الإنتاجية حتى لا تنخفض الأسعار محليا لأقل من سعر التكلفة، وتتسبب في خسائر فادحة للمزارعين كما يحدث الآن ببعض المحاصيل كالبصل والطماطم والبطاطس”.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن صادرات مصر الزراعية زادت عام2021 من الموالح إلى أكثر من مليون و805 آلاف طن، وكان عام 2020 نحو مليونا و465 ألف طن، كما زادت الصادرات من بنجر العلف ليصعد إلى المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، ويحقق تصدير بنحو 650 ألفا و340 طنا بعدما كان يحتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية عام 2020 بإجمالي كميات وصلت إلى 344 ألفا و970 طن.

بينما تراجع تصدير البطاطس عام 2021 لتحتل المركز الثالث بتصدير 614 ألفا و424 طنا، بعدما صدر منها عام 2020، 679 ألفا و613 طنا، وكانت تحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، كما تراجع تصدير البصل من 421 ألفا و152 طن بصل محتلا المركز الثالث لعام 2020 في الصادرات إلى 276 ألفا و141 طنا، متراجعا إلى المركز الرابع في الصادرات الزراعيه المصرية عام 2021.

وأشاد وزير الزراعة ، بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين ، وذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و 640 ألفا و 144 طناً من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طناً عن العام الماضي والتي بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.