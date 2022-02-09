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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. مجلس الدولة يستقبل الطلاب والطالبات فى آخر يوم لسحب ملفات التعيين

صدى البلد

ينتهي مجلس الدولة مساء اليوم الأربعاء، من استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة ، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، اليوم الاربعاء الموافق 9 فبراير ، وحدد المجلس اليوم الأربعاء لسحب ملفات المتخلفين من الجامعات الذين لم يحضروا في مواعيدهم السابقة.

 
وأصر رئيس المجلس ، على التواجد الأيام الماضية لاستقبال الطلاب، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.
 
وتصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح  الاربعاء الماضى ، استقبال الخريجين.

 

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-
- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.
- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

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