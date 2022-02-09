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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس البحث عن علا.. هند صبري: لازم تقولولي رأيكم في أناقتي

صدى البلد

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها بمجموعة صور من كواليس مسلسها الجديد (البحث عن علا)،من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت هند صبري ببمجموعة إطلالات أنيقة من كواليس المسلسل ،وكتبت لجمهورها من خلال صورها معلقة:(لازم تقولولي إيه رأيكم في أناقة عُلا عبد الصبور في #البحث_عن_عُلا؟).
 

 

ويُعرض حاليا للنجمة هند صبري مسلسل “البحث عن علا” يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة  بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها ٤٠ عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.


و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.


مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.


ويصاحب علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.


كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من  ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها  المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟

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