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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: عصر مخالفات البناء انتهى ولن نسمح بعودتها

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  نتائج ومعدلات العمل الخاصة بموقف طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد ، للوقوف على آخر المستجدات فى ملف التصالح فى مخالفات البناء ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و لجان التصالح و مديرى عدد من الإدارات بالمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان  أن محافظة بورسعيد استقبلت طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين بجميع الأحياء من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف، مؤكدا على انتهاء عصر مخالفات البناء، ولن يسمح بعودتها مجددا.

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واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصين حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها، مؤكدا أن الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء عصر مخالفات البناء، ويتم حاليا سرعة رصد أى مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن.

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