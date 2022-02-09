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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية البريطانية حول التهديدات الإرهابية

الداخلية البريطانية
الداخلية البريطانية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، خفض مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من شديد إلى معتدل.

ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة ميرور البريطانية، نقلاً عن مصدر عسكري أن المملكة المتحدة أرسلت أكثر من 100 من مستشاري القوات الخاصة إلى كييف لتدريب الجيش الأوكراني ومساعدته مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.
 

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ونقلت صحيفة 'ميرور' عن المصدر قوله: 'تم نشر قوات خاصة بريطانية في المنطقة لمساعدة وإسداء المشورة للجيش الأوكراني. ولديهم مجموعة مهارات واسعة ستكون بلا شك مفيدة للغاية للقوات الأوكرانية'.

وحتى الآن، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وبولندا ودول البلطيق بتزويد أوكرانيا بعدة دفعات من الأسلحة ، حيث أرسلت واشنطن قوات إضافية إلى بولندا ورومانيا المجاورتين.

ونفت روسيا بدورها مرارًا وجود نوايا لها بغزو أي دولة ، مشيرة إلى نشاط عسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها ، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها القومي.

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