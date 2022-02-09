لدرجة قالولي ابعد يا أجرب|معاناة عم سالم من الصدفية يحكيها بـ مأساوية

قلة الحيلة الشعور المسيطر على حياة سالم عبد الوهاب سالم عبد الله من مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية حيث لا يقدر على الخروج من البيت إلا في أيام معدودات من شهر رمضان المبارك حيث يعمل كمسحراتي لكنه منذ إصابته بالصدفية الحادة في أنحاء عديدة من جسده خاصة يديه وقدميه لا يفارق منزله خوفاً من نظرات الناس له.

يقول سالم عبد الوهاب، 50 عاماً لموقع «صدى البلد»: «أصبت بالصدفية الحادة منذ 23 عاماً، ومن وقتها لا أقدر على الخروج من البيت إلا بأخذ حقن مسكنات وإلا ابدأ في تقطيع جسدي ولا أستطيع المشي نهائي، كما أني أخاف من معايرة الناس لي بمرضي، فقد أجد من يقول لي مثلاً: “ابعد عني يا أجرب يا مريض"».

قدم العم سالم عبد الوهاب

ويضيف ابن محافظة الشرقية: «زوجتي تعمل في جمع البلاستك والكارتون من أجل المساهمة في فتح بيتي، ولدي ولدين يعملان في جمع البلاستك للمساهمة في تغطية نفقات البيت، وأتقاضي 450 جنيهاً معاشاً من تكافل وكرامة، وكل هذا لا يكفينا سوى لفاتورة المياه والكهرباء».

ويكمل المسحراتي المكلوم: «كل ما أريده أن يترأف المسؤولون بحالتي من توفير علاج، والأهم المساهمة في تجهيز بناتي الاثنين، فبنتي الأصغر فُسخت خطوبتها مرتين بسبب عدم قدرتنا على تجهيزها، نوفسي أعيش حياة كريمة زي باقي البنادمين، بيتي اتبني على قطعة أرض صغيرة باعهم ليه عمدة زمان بقسط شهري بسيط جداً، لكن في الشتاء مثلاً بنقعد أنا أولاي في ركن واحد لأن المطرة بتغرقنا».

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