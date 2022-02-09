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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لدرجة قالولي ابعد يا أجرب|معاناة عم سالم من الصدفية يحكيها بـ مأساوية

الصدفية دمرت حياة
الصدفية دمرت حياة عم سالم: ما بخرجش من البيت وحلمي أجهز بنات

قلة الحيلة الشعور المسيطر على حياة سالم عبد الوهاب سالم عبد الله من مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية حيث لا يقدر على الخروج من البيت إلا في أيام معدودات من شهر رمضان المبارك حيث يعمل كمسحراتي لكنه منذ إصابته بالصدفية الحادة في أنحاء عديدة من جسده خاصة يديه وقدميه لا يفارق منزله خوفاً من نظرات الناس له. 

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كل ما تريد معرفته حول الصدفية وأنواعها

يقول سالم عبد الوهاب، 50 عاماً لموقع «صدى البلد»: «أصبت بالصدفية الحادة منذ 23 عاماً، ومن وقتها لا أقدر على الخروج من البيت إلا بأخذ حقن مسكنات وإلا ابدأ في تقطيع جسدي ولا أستطيع المشي نهائي، كما أني أخاف من معايرة الناس لي بمرضي، فقد أجد من يقول لي مثلاً: “ابعد عني يا أجرب يا مريض"». 

قدم العم سالم عبد الوهاب 

ويضيف ابن محافظة الشرقية: «زوجتي تعمل في جمع البلاستك والكارتون من أجل المساهمة في فتح بيتي، ولدي ولدين يعملان في جمع البلاستك للمساهمة في تغطية نفقات البيت، وأتقاضي 450 جنيهاً معاشاً من تكافل وكرامة، وكل هذا لا يكفينا سوى لفاتورة المياه والكهرباء». 

ويكمل المسحراتي المكلوم: «كل ما أريده أن يترأف المسؤولون بحالتي من توفير علاج، والأهم المساهمة في تجهيز بناتي الاثنين، فبنتي الأصغر فُسخت خطوبتها مرتين بسبب عدم قدرتنا على تجهيزها، نوفسي أعيش حياة كريمة زي باقي البنادمين، بيتي اتبني على قطعة أرض صغيرة باعهم ليه عمدة زمان بقسط شهري بسيط جداً، لكن في الشتاء مثلاً بنقعد أنا أولاي في ركن واحد لأن المطرة بتغرقنا». 

وللتواصل مع الحالة مباشرة يمكن الاتصال على الرقم التالي:  

01064176974

ويقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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