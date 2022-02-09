لم ينجح أحد.. تفاصيل رسوب طلاب أولى ثانوي في مدرسة بسوهاج |فيديو

كشفت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية، عن تفاصيل رسوب جميع طلاب أولى ثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين في سوهاج بمادة الجغرافيا.

وقالت أماني الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الطلاب وأولياء الأمور أعربوا عن استيائهم بعد ظهور النتيجة لا سيما أن بعض طلاب حصلوا على امتياز في مواد أخرى مما يثير علامات الاستفهام.

وأشارت إلى أنه فور نشرها المشكلة تواصلت معها محررة صحفية وأكدت أن وزارة التربية والتعليم وعدت بالتحقيق، فضلا عن وعد من محافظة سوهاج أيضا بالتحقيق في نتائج طلاب.

ولفتت إلى أن هذا الأمر من أول أمس، ولكن المدرسة و الإدارة لم تتخذ أى أجراء بسبب هذا الأمر، وعن عدد الطلاب الراسبين قالت إن الدفعة بالكامل لم تنجح.



