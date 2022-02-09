اقتصاد الإمارات| غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع سلطنة عمان

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الإمارات، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطاعي الأعمال في إمارة أبوظبي وسلطنة عمان.

و بحسب تقرير وكالة انباء الإمارات “وام” حضر اللقاء، الذي عقد في مقر برج الغرفة، محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحب المزروعي بالسفير العماني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية المتينة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، والتي شهدت خلال العقود الماضية نمواً سريعاً في شتى المجالات، انطلاقاً من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة التي تزداد رسوخاً وتأصلاً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال إن هذه الزيارة من شأنها أن تدفع لمزيد من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطاعي الأعمال في إمارة أبوظبي وسلطنة عمان، مؤكدا استعداد غرفة أبوظبي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة لتطوير الشراكات الاستثمارية ورفع معدلات التجارة البينية لدى الجانبين، ومضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والعمانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة والتي تحقق المصالح المشتركة.

من جانبه أوضح الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي أن زيارة غرفة أبوظبي تأتي ضمن العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الإمارات وسلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون التجاري المشتركة في بيئة الأعمال بأبوظبي وعمان، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات التجارية والاستثمارية لدى القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية وغيرها.

وأشاد البوسعيدي بترحيب غرفة أبوظبي، واهتمامها بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.