خبير يوضح تفاصيل إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري وتوقعات نموه 5.5%|فيديو

كشف محمود عنبر خبير اقتصادى تفاصيل إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري والتأكيد على قدرة مصر على الصمود أمام كورونا وتوقعات النمو 5.5% .



وأوضح محمود عنبر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه بعد اتباع مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادى نال الاقتصاد المصرى الإشادات الدولية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى وعلى رأسهم البنك الدولى .

وأشار محمود عنبر ، إلى أن المؤسسات الاقتصادية المختصة فى هذا المجال وفى مقدمتها مؤسسة التصنيف الإئتمانى أعطت شهادة ثقة ومصداقية بشأن الاقتصاد المصرى تنعكس بدورها على وضع محفز للاقتصاد داخل الدولة المصرية مؤكدا ان ما يجذب رأس المال هو المكان الذى يعظم الأرباح وأى مستثمر يبحث عن تعظيم الأرباح ، حالة اليقين والاطمئنان خاصة ان الاستثمارات تؤتى بثمارها .