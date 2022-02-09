بعد إعدام 2 طن سكر منتهي الصلاحية.. اعرف عقوبة الغش في المواد الغذائية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوبي شرق المحافظة، أعدمت 2 طن سكر مُنتهي الصلاحية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت حملة تموينية قد شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع قسم التفتيش والمتابعة بمركز دار السلام، أسفرت عن ضبط 2 طن سكر معبأة داخل شكائر، بأحد المخازن بدائرة المركز.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.