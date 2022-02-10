اقتصاد السعودية|برئاسة مصر.. انعقاد الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

يَعقِد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعمال دورته العادية الـ (109) على المستوى الوزاري، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرية الوزيرة نيفين جامع، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ومشاركة الوزراء العرب المَعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، بأن الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين التي عُقِدَت خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، شهدت تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من ليبيا إلى مصر؛ وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء، وبما هو معمول به في النظم الداخلية واللوائح الخاصة بالمجلس.

وأشار البيان إلى أن اجتماعات الدورة الجديدة ستناقش عددًا من الموضوعات المُهِمة، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها القادمة الـ (31) بالجزائر، وكذلك متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عُقِدَت في لبنان عام 2019م، والتحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في موريتانيا العام المقبل، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.