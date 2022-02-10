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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ علاء الزقم يفوز بجائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية.. فيديو

الشيخ علاء الزقم
الشيخ علاء الزقم

قال الشيخ علاء الزقم إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا ، انهم في أستراليا يحرصون علي نشر الدين الإسلامي بشكل حضاري لينفع هذه المجتمعات ويعمل علي تجميع الناس باختلاف ثقافاتهم .

واضاف علاء الزقم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه يعمل دائما علي أن يكون الدين سب لترسيخ القواسم المشتركة والقيم الأخلاقية المشتركة لدي الناس في أستراليا ، مؤكدا أن تكريم النفس البشرية والحفاظ عليها هو امر مشترك بين جميع الأديان .

واوضح علاء الزقم ، إنه يقوم بعمل أنشطة مختلفة يجمع فيها جميع المواطنين في أستراليا للحديث عن الدين وعن القواسم المشتركة بين الديانات وهذا ما أهلني للحصول علي جائزة ة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية.

مدينة ملبورن رئيس الوزراء المصري الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا الشيخ علاء الزقم الأخلاقية

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