الشيخ علاء الزقم يفوز بجائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية.. فيديو

قال الشيخ علاء الزقم إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا ، انهم في أستراليا يحرصون علي نشر الدين الإسلامي بشكل حضاري لينفع هذه المجتمعات ويعمل علي تجميع الناس باختلاف ثقافاتهم .

واضاف علاء الزقم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه يعمل دائما علي أن يكون الدين سب لترسيخ القواسم المشتركة والقيم الأخلاقية المشتركة لدي الناس في أستراليا ، مؤكدا أن تكريم النفس البشرية والحفاظ عليها هو امر مشترك بين جميع الأديان .

واوضح علاء الزقم ، إنه يقوم بعمل أنشطة مختلفة يجمع فيها جميع المواطنين في أستراليا للحديث عن الدين وعن القواسم المشتركة بين الديانات وهذا ما أهلني للحصول علي جائزة ة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية.