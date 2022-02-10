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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللهو القاتل.. حبل أرجوحة يقتل طفلة خنقًا في سوهاج

صدى البلد

لقيت طفلة في بداية العقد الثاني من العُمر، خنقًا؛ عقب التفاف حبل "أرجوحة" على رقبتها أثناء اللعب، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يُفيد بمصرع طفلة خنقًا عقب التفاف حبل أرجوحة على رقبتها أثناء اللعب بمنزلها دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة الطفلة “رنا. ع - 11 عامًا - وتقيم بذات الناحية”، مُسجاة على الأرض بحوش أمام منزلها ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود آثار حز دائري غير مُكتمل حول الرقبة صاعد إلى خلف الأذن ولا توجد أية إصابات ظاهرية أخرى.

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وبسؤال والدتها المدعوة “شادية. ع - 41 عامًا - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية”، أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة كعادتها بحبل يتدلى من باب حوش ملك والدها أمام المنزل إلتف الحبل حول رقبتها؛ ما أدى إلى فاتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود أثار إختناق بالرقبة، ولا توجد إصابات أخرى.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طفلة أرجوحة طما حبل

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