وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

انتشرت صورها بفستان زفافها وكأنها عروس يبارك لها الجميع ولكن كانت المفاجأة أن الجميع ينعي الدكتورة الشابة معيدة كلية الطب جامعة المنوفية.

الدكتورة آلاء ابنة مركز الباجور في محافظة المنوفية والتي لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها في ظروف غامضة حتي الآن.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الباجور بوفاة طبيبة شابة تدعي آلاء رمضان 27 عاما اثر سقوطها من علو بقرية الخضرة بمركز الباجور.

وبالانتقال والفحص تبين نقل الجثمان الي مستشفي سرس الليان وجاءت الوفاة نتيجة تهشم في الجمجمة.

فيما تم تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وتم استدعاء زوجها وأقاربه للتحقيق وتم انصرافهم عقب انتهاء التحقيقات.

فيما أصدرت جامعة المنوفية نعياً باسم رئيس الجامعة كالاتي "يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتورة آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

فيما أكد عدد من أصدقاء الطبيبة، أنها وضعت طفلتها منذ ١٢ يوما وكانت هناك خلافات زوجية وعادت إلي منزلها وقامت بالاتصال بوالدتها فجرًا من أجل أن تأتي إليها بسبب الخلافات ولكن عقب ذلك اتصل أهل الزوج علي الام ليخبروها بسقوط نجلتها من شرفة المنزل.

فيما تم التصريح بدفن الجثمان وشيعت جنازة الطبيبة من قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور وسط حالة من الحزن بين الجميع علي وفاة الطبيبة الشابة.