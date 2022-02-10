يشبه صندوق البريد.. ابتكار روسي للتخلص من نفايات السجائر في الشوارع

تظهر مجموعة من الصور التي تداولها النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ابتكار بلدة روسية طريقة جديدة للتخلص من نفايات السجائر المنتشرة في الشوارع.

وتظهر الصور قيام إحدى البلدات الروسية بإنشاء صندوق يشبه الخاص بالبريد أو الاقتراع، لجمع بقايا السجائر بطريقة تكون مناسبة لجمع الأصوات أو اتخاذ قرارات مهمة.

فنانة تحول النفايات إلى عمل فني

وفي وقت سابق، عرضت قناة «euronews» مقطع فيديو حول كيفية منع النفايات البلاستيكية من الاستمرار في الإضرار بالبيئة على الكرة الأرضية، وهو ما دفع فنانة تقوم بعمل فني على شكل الكرة الرضية يبلغ قطره أربعة أمتار ويعتمد على الحديد ويلمع في الضوء .

وأوضح الفيديو أن الفنانة بيفرلي بركات، قامت بصنع التركيبة الفنية المكونة من 180 لوحة من النفايات المرسلة إليها من أشخاص يعيشون في القدس وفي بلدان أخرى بهدف زيادة الوعي حول مستقبل كوكب الأرض.

وأشار الفيديو أن العالم يغرق في البلاستيك فبحسب الأرقام الأخيرة ينتج سكان العالم أكثر من 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام.