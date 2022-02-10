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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع الخدمة الاجتماعية ببنها

اعمال الرصف
اعمال الرصف

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف الطبقة النهائية لشارع الخدمة الإجتماعه بمدينة بنها بطول 400م والذى يعد شارعا رئيسيا بالمدينة ويشرف على تنفيذه مديرية الطرق والنقل بالقليوبية. 

وأكد "الهجان"  على تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف ، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية. 

وأشار الى أن مديرية الطرق والنقل قد قامت خلال الفترة الماضية بأعمال كشط الطبقة الأسفلتية بسمك 5سم بطول الطريق، بالإضافة إلى رفع المطابق وتطهير بالوعات المطر  وإنشاء بالوعات أمطار جديدة بالشارع، وتم رصف الطبقة السطحية بسمك 5 سم بطول الشارع، وقد أبدى الهجان بعض الملاحظات على أعمال الرصف ووجه بسرعة تلافيها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المحافظ الى أن الجولة تأتى في إطار جولات الهجان المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . 
وتابع محافظ القليوبية أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا بلغ اعتمادها ما يقارب 178 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها والتي تشمل تطوير شوارع خط 12 وطريق خط 13 ومدخل بنها القبلي واستكمال شارع فريد ندا وشارع مستشفى الأمل وطراد النيل وكلية التجارة شرق الإستاد وكورنيش النيل وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وشارع النساج المجاور لشارع كلية العلوم وشارع 10 بالفلل والمدرسة اليابانية والمكفوفين وخلف مجلس مدينة بنها وطريق الرملة. 

وأكد المحافظ حرصه الشديد على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.

القليوبية حياة كريمة حركة المرور رؤية مصر 2030 توفير حياة كريمة تسهيل الحركه المروريه تحسين شبكة الطرق

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