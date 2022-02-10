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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال رصف شارع الثورة في أشمون

رئيس مدينة اشمون
رئيس مدينة اشمون


وجه  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم بأشمون لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون أعمال البدء في وضع طبقة الرصف بشارع الثورة بمدينة أشمون والذي يتم  رصف بداية من شارع بور سعيد وحتى مسجد أبو ضلع وذلك بطول حوالي 1600متر والذي يتم تنفيذه بواسطه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة وتحت إشراف ومتابعة قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

 

وأشار سرور أن في خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة والتي تم الإنتهاء من أعمال التطوير الشامل بها ،وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبة أكد سرور أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكداً أنه خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الإنتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع ، لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة،وهو ما سوف يلمسه المواطن الأشموني خلال الفترة القادمة .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات رصف الطرق اشمون

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