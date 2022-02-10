رئيس جمعية الثقافة الإماراتية يشيد بحضور مليوني زائر لمعرض القاهرة للكتاب

قال الشاعر عبدالله شخبوط رئيس جمعية الثقافة العربية الإماراتية، إن حضور أكثر من مليوني زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة (53)، يؤكد ثقافة المصريين وحرصهم على اقتناء ومتابعة الجديد في عالم الكتب، منوها بأن الإقبال الهائل دحض مقولة أن عصر الكتب والورق سينتهي بوجود التكنولوجيا.



وأضاف عبدالله شخبوط، أن كل أقسام المعرفة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كانت مكتظة بالزائرين الذين حرصوا على اقتناء الكتب الجديدة، ولقاء الكتاب والمفكرين وقضاء يوم ثقافي حتى بدون شراء كتب.



ولفت شخبوط إلى أن أهم ما يميز معرض القاهرة الدولي للكتاب وجود قاعات مخصصة لعقد الندوات الثقافية المتنوعة والتي لا تقدم فقط عروضا عن الكتب ولكن كانت هناك ندوات لكيفية التثقيف وبناء المعرفة وكيفية التعرف على الثقافات المختلفة.

ونوه عبدالله شخبوط، بأن نشاط البراعم في معرض الكتاب كان واضحا ومميزا جدا، حيث كانت هناك ورش عمل للرسوم وورش لقراءة القصص المتنوعة، التي تحذب الأطفال وتزرع فيهم حب القراءة والثقافة.

وأشار إلى أن الأجيال الحالية لديها شغف بالتكنولوجيا والألعاب وهنا مكمن الخطر، ولذلك فتعويدهم على شراء الكتب وقراءتها سيخلق أجيالا واعية ومدركة لكل ما يحيط بها ويجعلها أجيالا بناءة مبتكرة وليست مستخدمة فقط لما ينتجه الغرب.