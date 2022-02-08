العصر الذهبي لذوي الهمم وإهتمام الدولة بهم في قصر ثقافة بهاء طاهر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "العصر الذهبي لذوي الهمم وإهتمام الدولة بهم".

نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" أثر القدوة في تهذيب النفوس" وأوضح د. حمدى الطاهر أن كل إنسان لابد له من قدوة والقدوة أكثر مكون لشخصية الفرد سواء كانت حسنة أو سيئة ومن مقومات التهذيب الصحيح أن القدوة الحسنة تبدأ من البيت والنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة وأثر رفقاء الخير ورفقاء السوء في سلوك الفرد، وكذلك أقيمت محاضرة بعنوان "القيم الإنسانية وأثرها على المجتمع" تحدث لطفي عيد عن تعريف القيم الإنسانية وأثرها على المجتمع، بجانب إجتماع نادي الأدب ألقت فيها الشاعرة سارة محمود قصيدة" روبابكيا"، والطفلة ملك عادل ألقت قصيدة" وأصحى الصبح"، بينما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وألقى قصيدتى"ومرت السنين، قلب وحيد".

نظمت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان" دور المرأة في المجتمع" وتحدث مختار عبد الغفور عن أهمية المرأة في المجتمع وأهمية تعليم المرأة للإستفادة منها في مجالات العمل المختلفة والدور الأهم في تربية أبنائها ومساندة الرجل في الحياة ودورها في الحياة السياسية، بينما نظم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"المرأة قوة تغيير في المجتمع" وتحدثت د. سعاد أحمد عباس عن دور المرأة في نهضة المجتمعات وقدرتها على التغيير الإيجابي وتكريمها وحرص الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الحضارة الإنسانية نتاج تكامل حضارات" أوضح خالد حلمى الطاهر مفهوم الحضارة الإنسانية والحضارة والتكامل الإنساني والتراكم الثقافي للحضارة الإنسانية.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "الاقتصاد المصري فى الوقت الراهن" وأوضح محمد حنفي مفهوم الأقتصاد والتنمية الأقتصادية ومؤشرات الأداء الإقتصادي خاصة المصري والأقتصاد فى الوقت الراهن مقارنة بما سبق ونظرة العالم وصندوق النقد والبنك الدولي للإقتصاد المصري وجهود القيادة السياسية والوزارات المختلفة لتنمية الإقتصاد، بجانب دوري ثقافي للأطفال أسئلة عامة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة رسوم أطفال رسم إبتكاري لشهادة تقدير تنفيذ حجاجية خيري محمد، ونفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية عن "الظل والضوء" نفذتها فاطمة عبد الكريم.

أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان" أنا أقرأ فأنا موجود" تأليف عبد التواب يوسف ألقتها أمنية عبد العال محمد، كما قدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال قصة بعنوان "الأحترام والتعاون" أداء مني عبدالرحمن، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل بحضانة أبوبكر الصديق عرض مسرح عرائس أداء زينب أحمد وهناء عباس.