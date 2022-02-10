إزالة 116 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ ـ19 لإزالة التعديات ،التي يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم" أمس"إزالة 26 حالة تعد على مساحة إحمالية تزيد عن 1700 متر على أراض تابعة للري والصرف، "منذ بدء المرحلة الثانية الأحد الماضي وحتى صباح اليوم" ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 116حالة ،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وأكد محافظ بني سويف أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

يُشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري إلى 26 من نفس الشهر ، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل