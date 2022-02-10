وكيل أوقاف السويس: وصول طن لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الفقراء

أكد الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، وصول الدفعة الأولي من لحوم صكوك الأطعام وقدرها طن لحوم لمديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ محمد مرسي من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بعدما خصصها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتابع "راضي" أن مشروع صكوك الأطعام مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع، وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع إنه تم تسليم اللحوم لمني شبراوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس لتشكل لجنة رفيعة المستوي برئاستها لتوزيع لحوم صكوك الأطعام علي الأسر الأولي بالرعاية في جميع أحياء المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية.