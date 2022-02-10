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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"دور الداخلية في إنفاذ محددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".. ندوة بأكاديمية الشرطة

ندوة بأكاديمية الشرطة
ندوة بأكاديمية الشرطة

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "دور وزارة الداخلية فى إنفاذ محددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة و الخبراء الأمنيين و المتخصصين ، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب و الرياضة و طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

تناولت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (ملامح ومحددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- دور وزارة الداخلية فى إنفاذها والجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير الخدمات الجماهيرية- المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تنظمها       - جهود الوزارة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية- جهود الوزارة فى إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل- جهود الوزارة فى بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان).

وسبق انعقاد الندوة تنظيم ثلاث ورش عمل تحضيرية تناولت (جهود الدولة المصرية فى حماية الفئات الأولى بالرعاية- جهود وزارة الداخلية فى إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل- تطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان) نوقش فيها عدد (51) ورقة علمية تقدم بها (33) من ضباط الوزارة و(18) مشاركا من الأساتذة والخبراء والمتخصصين.  

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