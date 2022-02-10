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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخويا.. قفشة يحتفل بعيد ميلاد ياسر إبراهيم

قفشة وياسر
قفشة وياسر

حرص محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، على تهنئة زميله ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 10 فبراير، حيث إنه مواليد عام 1993.


ونشر قفشة صورة جمعته بـ ياسر إبراهيم عبر حسابه علي "انستجرام" وكتب قائلا "كل سنة وانت طيب يا اخويا". 


وأستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس في أبو ظبي استعدادا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية.


واستقر موسيماني على الاستعانة باللاعبين الدوليين بشكل أساسي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية وهم محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، على حساب بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل جيد في مباراة بالميراس الماضية.

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قفشة تهنئة عيد ميلاد ياسر ابراهيم محمد مجدي قفشة كأس العالم للاندية 10 فبراير

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