الخيار والطماطم بـ10 جنيهات.. أسعار الخضار في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد اخر أسعار الخضار اليوم الخميس من داخل الأسواق، والتي تشهد ارتفاعا طفيفا وسط حالة من التراجع على الأقبال والبيع والشراء.

وقال محمود سيد، بائع الخضار من أحد أسواق محافظة الجيزة، أن سعر كيلو الطماطم ب١٠ جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الفلفل ب١٦ جنيها، والخيار ب١٠، وسعر كيلو الليمون ب15 جنيها، والباذنجان ب12 جنيها للكيلو.

وتابع أن هناك ارتفاع بالأسعار منذ حوالي 10 أيام، مما يؤدي لتراجع في حركة البيع والشراء بالأسواق، ويكلف التجار خسائر كبيرة بسبب تلف البضائع.

وأشار أن أسباب الارتفاع في الأسعار يرجع لاقتراب المواسم والأعياد، وكذلك الطقس البارد وموسم الشتاء القارس.