الفراخ البيضاء بـ35 جنيها.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق.. شاهد

رصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار الدواجن اليوم الخميس من الأسواق، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا وتراجعا في البيع والشراء.

وقالت الحاجة ماجدة، بائعة بأحد أسواق الجيزة، أن سعر الفراخ البيضاء ب٣٥ جنيها للكيلو، وكيلو البانية يسجل سعره اليوم ٧٥ جنيها، بينما كيلو الوراك ب ٣٧ جنيها، وكيلو الكبد والقوانص ب 40 جنيها.

حجم إنتاج مصر من الدواجن

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

أسعار البيض بالمزارع

واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 49.5 جنيه أسعار البيض الأبيض ، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 53 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 61 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناءً على آخر إحصائية.