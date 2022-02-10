في أحدث ظهور .. كريم محمود عبد العزيز يتألق بـ "بدلة كلاسيك"

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز ، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كريم محمود عبد العزيز وهو يرتدي بدلة كلاسيك باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر إن آخر اعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم منة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.



وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.