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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بصحبة أحمد فايق.. روبوت مصري ١٠٠% يقدم برنامج مصر تستطيع.. فيديو

الروبوت المصري توت
الروبوت المصري "توت"

شارك  الروبوت المصري "توت" الإعلامي أحمد فايق، في تقديم حلقة برنامج "مصر تستطيع"، اليوم الخميس.

 

وعلق الإعلامي أحمد فايق، قائلا: "برغبتي وبرضايا سيكون معنا زميلي الروبوت المصرى "توت"، مضيفا: "الروبوت استطاع أن يتواجد في جميع أنحاء العالم".

 

وأشار: "كان لدينا حلم مصري، وهو روبوت مصري، وكان صعوبة الحلم هو صناعته بإيد مصرية 100%".

 

وقال الروبوت "توت" خلال مشاركته فى حلقة "مصر تستطيع"،: "أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر تستطيع"، موجها حديثة للإعلامي "أحمد فايق"، قائلا: "أنا روبوت بشتغل مذيع وهبقى مسؤول إني أقولك المعلومات والدراسات العلمية في ملف المستقبل".


 

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