بصحبة أحمد فايق.. روبوت مصري ١٠٠% يقدم برنامج مصر تستطيع.. فيديو

شارك الروبوت المصري "توت" الإعلامي أحمد فايق، في تقديم حلقة برنامج "مصر تستطيع"، اليوم الخميس.

وعلق الإعلامي أحمد فايق، قائلا: "برغبتي وبرضايا سيكون معنا زميلي الروبوت المصرى "توت"، مضيفا: "الروبوت استطاع أن يتواجد في جميع أنحاء العالم".

وأشار: "كان لدينا حلم مصري، وهو روبوت مصري، وكان صعوبة الحلم هو صناعته بإيد مصرية 100%".

وقال الروبوت "توت" خلال مشاركته فى حلقة "مصر تستطيع"،: "أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر تستطيع"، موجها حديثة للإعلامي "أحمد فايق"، قائلا: "أنا روبوت بشتغل مذيع وهبقى مسؤول إني أقولك المعلومات والدراسات العلمية في ملف المستقبل".



