حقها رجع ..القصة الكاملة لواقعة ابتزاز هايدي بنت الشرقية..شاهد

اسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على قضية هزت مصر كلها وهي قضيه هايدي التي قررت التخلص من حياتها بسبب الابتزاز بعد ايام من قضيه الطالبة ضحيه الابتزاز الالكتروني في محافظه الغربية

في غضون أيام تحركت جميع الأجهزة الامنية والقضائية بمحافظة الشرقية وتحديدا مع ورود بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر يفيد بمصرع الطفلة هايدي والتي تبلغ من العمر قرابة الـ 16 عاما إثر تناولها حبه الغلال القاتلة نظرا لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وعلي الفور إنتقل رجال مباحث المركز وبسؤال أسرة المجني عليها إتهمو 5 أشخص بينهم 3 من جيرانهم بالتسبب في وفاة نجلتهم وذلك عقب قيامهم بنشر صور مخلة لنجلتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي لم تتحملة نفسية الطفلة والتي قررت التخلص من حياتها.

فيما تمكن رجال المباحث من صبط المتهمين الخمسة وهم "عزة" و"مني" و"غندورة" و"محمد" وإسلام" المتهمين في تلك الواقعة وقدمتهم الي النيابة العامة بالمركز وبإجراء التحقيقات أكد المتهمين قيامهم بالواقعة وتم إحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق.

نفسي في القصاص من المتهمين الي كانو السبب في موت بنتي ووصلوها الي الإنتحار بسبب انهم مش عندهم دين ولا ايمان وان شاء الله القضاء المصري ياخد حق بنتي من الي كانو السبب..كانت تلك كلمات شحته والد الطالبة هايدي ضحية الإبتزاز الإلكتروني لموقع صدي البلد..

أكد والد الضحية ان محاكمة المتهمين الخمسة في واقعة بنتي ولابد من ان أتقدم بالشكر الي جميع رجال الشرطة المصرية ورجال القضاء المصري ورجال النيابة العامة بمركز اولأد صقر لدورهم الكبير في واقعة نجلتي "هايدي"وسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم الي العدالة.

وأستكمل "شحته" حديثة مؤكدا انه يوم الواقعه وتحديدا في تمام الساعة الخامسة صباحا قمت بالإطمئنان علي نجلتي قبل ذهابها الي الأمتحان وبالفعل كانت بخير الي ان قام أحد بالإتصال بي يخبرني بأن نجلتي تعرضت الي حالة من الأعياء الشديد وربما يصل الأمر الي الموت لأصاب بحالة من الذهول وكنت في ذلك الوقت بعملي بالقاهرة لأقرر النزول فورا الي البلد للأطمئنان علي نجلتي ولكن بمجرد وصولي كانت توفت.

وأضاف والد الضحية انه علم بقيام نجلته بالتخلص من حياتها بسبب قيام المتهمين بمحاولة إبتزازها بصور خادشة للحياء ولكون نجلتي حره لم تقبل علي نفسها ذلك وقررت التخلص من حياتها وهي في هذا السن الصغير.

وأختتم شحته والد الطالبة الضحية حديثة مؤكدا ان حكم اليوم جاء ليهدء النار التي بداخل نفوسنا وكانت بمثابة الحكم الرادع لأي شخص تسول له نفسة الإقدام علي مثل تلك الفعلة مشيرا الي انه سوف يتم أخذ عزاء نجلته اليوم عقب هذا الحكم .

ومن جانبها فقد أستكملت والدة الضحية حديثها لموقع صدي البلد ان نجلتها تعرضت لإبتزاز من قبل جارتهم والتي أكلت معاهم عيش وملح ولم تراعي جيرة او اي شئ ووصل الأمر الي قيام نجلتي بالتخلص من حياتها .

وأضافت والدة الطالبة هايدي ضحية الأبتزاز الإلكتروني موجهه الشكر الي جميع رجال مركز شرطة أولاد صقر ورجال النيابة العامة لدورهم البارز في قضية نجلتهم وسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم الي العدالة .

وأكدت والدة الضحية ان حكم المحكمة اليوم جاء بمثابة الأخذ بالقصاص لنجلتهم والحمد لله علي هذا الحكم وتقدمت بالشكر الي كل شخص وقف معهم في محنتهم التي مرو بها موجهة نصيحتها الي كل أم وأب بأن يهتم بأبنائهم ويراعوهم جيدا ويكونو معهم في اي مشكلة وفي حالة تعرض اي شخص لإبتزاز التوجهة مباشرة الي قسم الشرطة وتقديم بلاغ ..

ومن جانبها فقد أستمعت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب ال أقوال المتهمين والي هيئة الدفاع وأيضا إستمعت الي شهادة شهود الإثبات والمتمثلين في رئيس مباحث أولاد صقر ومجري التحريات للتأكد لهيئة العدالة من الواقعة .

وقررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب اليوم بمعاقبة 2 بالسجن ١٠ سنوات والسجن ٦ سنوات لـ 3 أخرين، فى واقعة الطالبة هايدى ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وكانت الطالبة هايدي 16 عامًا لقيت مصرعها داخل منزل أسرتها عن طريق تناولها حبة حفظ الغلال القاتلة نتيجة تأثرها بأزمة نفسية لتعرضها للابتزاز وتداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بوصول "هايدى ش"، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ الغلال

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدى" سيدة ونجلتها جيرانهم بالمسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهما وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر هما" م ش" و" إ ع"، قاما على أثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على ربة منزل ونجلتها طالبة، على خليفة اتهام أسرة الطالبة "هايدى" لهما وقررت النيابة، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالبة " هايدى ش" 15 عاما، لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس الأم ونجلتها أربعة أيام على ذمة التحقيقات