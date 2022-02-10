بصورة تجمعهما.. كهربا يهنئ ياسر إبراهيم بعيد ميلاده

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، زميله النجم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 10 فبراير، حيث إنه مواليد عام 1993.



ونشر كهربا صورة جمعته مع ياسر إبراهيم وكتب قائلا "عيد ميلاد سعيد يا ابو الرجولة"



وأستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس في أبو ظبي استعدادا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية.



واستقر موسيماني على الاستعانة باللاعبين الدوليين بشكل أساسي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية وهم محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، على حساب بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل جيد في مباراة بالميراس الماضية.